Мертенс и Остапенко вышли во второй раунд турнира в Дохе

Бельгийка Элисе Мертенс и латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолели барьер первого круга на турнире в Дохе (Катар).

Мертенс в двух партиях обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Победительница матча 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейка.

Остапенко в трёх сетах взяла верх над румынской теннисисткой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету теннисистки из Латвии 3 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. Румынка отметилась 5 подачами навылет, 13 двойными ошибками и оформила 3 брейка.

В следующем рануде Мертенс встретится с Каролиной Плишковой (Чехия, 2), а Остапенко сыграет с Элиной Свитолиной (Украина, 4).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.