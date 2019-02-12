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Мертенс и Остапенко вышли во второй раунд турнира в Дохе

Мертенс и Остапенко вышли во второй раунд турнира в Дохе
Теннис / WTA

Бельгийка Элисе Мертенс и латвийская теннисистка Елена Остапенко преодолели барьер первого круга на турнире в Дохе (Катар).

Мертенс в двух партиях обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову — 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Победительница матча 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейка.

Остапенко в трёх сетах взяла верх над румынской теннисисткой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету теннисистки из Латвии 3 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. Румынка отметилась 5 подачами навылет, 13 двойными ошибками и оформила 3 брейка.

В следующем рануде Мертенс встретится с Каролиной Плишковой (Чехия, 2), а Остапенко сыграет с Элиной Свитолиной (Украина, 4).

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

12 февраля 2019 года, вторник. 17:20 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Катержина Синякова
44
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
12 февраля 2019 года, вторник. 17:00 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
29
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 : 2
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
1 6 2
6 4 6
           
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