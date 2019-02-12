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Стосур не смогла пройти во второй круг на турнире в Дохе, уступив Муховой

Стосур не смогла пройти во второй круг на турнире в Дохе, уступив Муховой
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (LL) не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе (Катар). На старте соревнований победительница Открытого чемпионата США 2011 года проиграла чешке Каролине Муховой, пробившейся через квалификационный отбор, в двух партиях — 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Победительница встречи 4 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В следующем раунде Мухова встретится с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

12 февраля 2019 года, вторник. 17:55 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
132
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 0
Саманта Стосур
73
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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