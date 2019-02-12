Бертенс одержала волевую победу над Джорджи и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная под пятым номером на турнире в Дохе (Катар), вышла во второй круг соревнований. Восьмая ракетка мира в трёх партиях обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут. Бертенс 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований 27-летняя представительница Нидерландов поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.