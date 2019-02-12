Опелка обыграл Маннарино и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке

Французский теннисист Адриан Маннарино, посеянный под пятым номером на турнире в Нью-Йорке (США), не смог выйти во второй круг соревнований. 48-я ракетка мира в трёх партиях уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Опелки 24 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Его соперник отметился 13 подачами навылет, 3 двойными ошибками и оформил 2 брейка.

За выход в 1/4 финала 21-летний американец сыграет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым или со своим соотечественником Маккензи Макдональдом.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее хозяина кортов Сэма Куэрри. В этом году Андерсон не участвует в турнире.