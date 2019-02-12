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Опелка обыграл Маннарино и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке

Опелка обыграл Маннарино и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино, посеянный под пятым номером на турнире в Нью-Йорке (США), не смог выйти во второй круг соревнований. 48-я ракетка мира в трёх партиях уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Опелки 24 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. Его соперник отметился 13 подачами навылет, 3 двойными ошибками и оформил 2 брейка.

За выход в 1/4 финала 21-летний американец сыграет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым или со своим соотечественником Маккензи Макдональдом.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее хозяина кортов Сэма Куэрри. В этом году Андерсон не участвует в турнире.

12 февраля 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Нью-Йорк. 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
89
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
2 : 1
Адриан Маннарино
48
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
2 7 7 6
6 6 5 4
           
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