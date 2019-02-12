Гарсия: на разминке почувствовала боль. Времени на восстановление было мало

Французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о причинах отказа от участия в турнире в Дохе (Катар).

«На прошлой неделе я играла за сборною в Кубке Федерации и приехала только рано утром. Когда разминалась, то почувствовала боль в четырёхглавой мышце бедра левой ноги. Мне не было комфортно с этим ощущением, и в течение тренировки становилось хуже. Мне нужно было играть через час, и времени на восстановление было слишком мало», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.

Француженка должна была сыграть с представительницей Украины Лесей Цуренко. Её место в основной сетке турнира заняла испанка Лара Арруабаррена.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.