Возняцки: я заболела. История короткая

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала решение сняться с турнира в Дохе (Катар). В первом раунде соревнований она должна была сыграть с чешкой Каролиной Муховой.

«Я заболела. История короткая. Не очень хорошо себя чувствую. У меня была высокая температура, и мне всё ещё не очень хорошо. Я возвращаюсь в постель и буду отдыхать. Конечно, я расстроена, ведь несколько дней тренировалась в Дохе. Я старалась подготовиться как можно лучше к первому матчу. Но накануне почувствовала себя не очень хорошо. Утром же мне стало хуже. Иногда нужно принять решение просто отдохнуть», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова.