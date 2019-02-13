Остапенко: чтобы победить Элину, мне нужно будет сыграть на очень высоком уровне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску в первом круге турнира в Дохе со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

«Я помню нашу игру в прошлом году. Думаю, тогда я слишком торопилась и допускала много невынужденных ошибок. Сегодня я хорошо играла в первом сете, но затем ситуация немного изменилась. Тем не менее мне удалось победить», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

«Надеюсь, ветер будет не таким сильным, как в игре с Бузэрнеску. Играть было нелегко. Свитолина — очень стабильная теннисистка. Чтобы победить её, нужно будет сыграть на очень высоком уровне», — сказала Елена.