Бертенс: по ходу матча с Джорджи тренер попросил добавить разнообразия в удары

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу на старте турнира в Дохе (Катар) над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 6:4.

«Сегодня всё для меня складывалось непросто. Камила здорово начала матч и выполняла очень быстрые удары. Я же не так хорошо контролировала мяч. Если честно, сегодня я чувствовала себя лучше, чем в последние дни, но, конечно, 100% энергии не было. Однако я смогла справиться. Очень рада выходу во второй круг.



Тренер сказал мне: „Просто постарайся добавить разнообразия в свои удары“. Я стала выполнять резаные удары, где-то посылала мяч повыше, и это сработало. В первом сете Джорджи не так много ошибалась, а начиная со второй партии она стала допускать двойные ошибки и в целом делала больше неточностей», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кики поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

«Мы два дня назад тренировались вместе. Мы вообще часто тренируемся в паре, так что знаем друг друга хорошо. Это будет интересный матч. Мы давно не играли друг с другом. С нетерпением жду этой встречи», — сказала голландка.