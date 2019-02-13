Раонич: я много работал в межсезонье и сейчас чувствую себя здоровым

Канадец Милош Раонич прокомментировал выход во второй раунд соревнований в Роттердаме. В двух партиях он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (10:8), 7:5.



«Мне немного повезло выиграть первый сет. Я создавал возможности, продолжал оказывать давление, и тяжёлая работа в итоге окупилась.



Я проделал большую работу в межсезонье и уже несколько недель подряд здоров, что очень радует. Сейчас я пытаюсь воспользоваться этим, и, когда у меня есть возможность, продолжаю работать над собой и на тренировках, и на играх», — цитирует Раонича официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал первая ракетка соревнований поспорит с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.



«Это будет очень сложный матч. Наша последняя встреча состояла из четырёх тай-брейков в Мельбурне. Я надеюсь, что буду продолжать играть хорошо, и, возможно, некоторые вещи помогут мне в достижении результата».