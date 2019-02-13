Харрисон: хочу извлечь максимальную выгоду из турниров, проходящих в США

Американский теннисист Райан Харрисон прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Нью-Йорке. В двух партиях он оказался сильнее канадца Петера Полански — 6:3, 6:4.



«Вне зависимости от того, насколько усердно вы думаете, что поработали в межсезонье, победы на турнирах — это главное свидетельство вашего труда.



В этом году у меня были в основном хорошие матчи. Чувствую, что сейчас я играю действительно неплохо, поэтому хочу извлечь максимальную выгоду из этого отрезка в США. К тому же всегда приятно и весело играть перед домашней публикой», — цитирует Харрисона официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал 26-летний американский теннисист поборется с представителем Италии Паоло Лоренци.