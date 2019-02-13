Томич: я по-прежнему молод, у меня впереди 8-10 лет карьеры

Австралиец Бернард Томич не считает, что лучшие годы его карьеры позади.



«В теннисе ты всегда сталкиваешься с большим давлением и лишь со временем узнаёшь, как с ним бороться. Я ощущал давление, когда был молодым, однако до сих пор я играл очень хорошо. Я не имею в виду победы на турнирах и тому подобное, но, может быть, это всё ещё впереди. У меня по-прежнему впереди 8-10 лет карьеры.



Я всё ещё чувствую себя очень молодым. Мне 26 лет, а есть ребята, которым 37, 38, 39 лет, и они всё ещё играют. Позади уже долгий путь, но я должен продолжать идти вперёд, и, надеюсь, однажды это окупится», — цитирует Томича Tennis Atlantic.



Лучшим результатом Бернарда в рейтинге АТР стало 17-е место, которое он занимал в январе 2016 года. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для него стал четвертьфинал Уимблдона, в который он вышел в 18-летнем возрасте.