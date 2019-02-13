Сегодня, 13 февраля, на турнире категории ATP 250 в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт матч первого круга, в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, сразится с представителем Франции Жереми Шарди. Матч начался в 13:00 мск.



Ранее теннисисты встречались однажды — в матче 1/8 финала соревнований в Лондоне в 2018 году победил Шарди — 7:6 (8:6), 6:3.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шарди в Роттердаме.



Победитель этого матча поборется за путёвку в четвертьфинал с представителем Испании Фернандо Вердаско.



В 2018 году титул в Роттердаме завоевал швейцарец Роджер Федерер, который в финале оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.