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Фучович обыграл Клижана и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме

Фучович обыграл Клижана и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 38-я ракетка мира в двух партиях обыграл представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. На счету победителя встречи 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Клижан отметился 1 подачей навылет и оформил 1 брейк. Двойных ошибок теннисисты избежали.

За выход в четвертьфинал соревнований Фучович поспорит с девятым сеяным из Грузии Николозом Басилашвили.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

13 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Мартин Клижан
39
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 2
Мартон Фучович
38
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
6 4 4  
7 7 6  
           
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