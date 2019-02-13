Фучович обыграл Клижана и вышел во второй раунд соревнований в Роттердаме

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 38-я ракетка мира в двух партиях обыграл представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. На счету победителя встречи 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Клижан отметился 1 подачей навылет и оформил 1 брейк. Двойных ошибок теннисисты избежали.



За выход в четвертьфинал соревнований Фучович поспорит с девятым сеяным из Грузии Николозом Басилашвили.



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.