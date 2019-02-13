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Грикспор — о победе над Хачановым: мне помогли длинные розыгрыши

Грикспор — о победе над Хачановым: мне помогли длинные розыгрыши
Теннис / ATP

Теннисист из Нидерландов Талоон Грикспор прокомментировал свою победу над второй ракеткой турнира в Роттердаме Кареном Хачановым. Успех позволил обладателю «уайлд-кард» выйти во второй раунд соревнований.

«Был непростой старт матча, Карен хорошо начал и оказывал на меня давление. Возможно, я далековато отошёл за заднюю линию и не смог давить на него. В первом сете он мог сделать второй брейк, но я пытался цеплялся, и постепенно розыгрыши становились всё длиннее и длиннее, что было плюсом для меня.

Сделав ранний брейк во втором, я больше раскрепостился и начал играть более агрессивно. После второго брейка в партии я получил больше пространства. В целом я очень рад подобному результату», — цитирует Гриспура пресс-служба ATP.

13 февраля 2019 года, среда. 00:15 МСК
Роттердам. 1-й круг
Матч окончен
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
2 : 1
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
3 6 6
6 3 2
           
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