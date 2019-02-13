Грикспор — о победе над Хачановым: мне помогли длинные розыгрыши

Теннисист из Нидерландов Талоон Грикспор прокомментировал свою победу над второй ракеткой турнира в Роттердаме Кареном Хачановым. Успех позволил обладателю «уайлд-кард» выйти во второй раунд соревнований.



«Был непростой старт матча, Карен хорошо начал и оказывал на меня давление. Возможно, я далековато отошёл за заднюю линию и не смог давить на него. В первом сете он мог сделать второй брейк, но я пытался цеплялся, и постепенно розыгрыши становились всё длиннее и длиннее, что было плюсом для меня.



Сделав ранний брейк во втором, я больше раскрепостился и начал играть более агрессивно. После второго брейка в партии я получил больше пространства. В целом я очень рад подобному результату», — цитирует Гриспура пресс-служба ATP.