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Свитолина победила Остапенко во втором круге турнира в Дохе

Свитолина победила Остапенко во втором круге турнира в Дохе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Элина 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с чешкой Каролиной Муховой (Q), которая победила Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 6:4.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

13 февраля 2019 года, среда. 15:40 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
13 февраля 2019 года, среда. 15:40 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
31
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
0 : 2
Каролина Мухова
132
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
Остапенко: чтобы победить Элину, мне нужно будет сыграть на очень высоком уровне
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