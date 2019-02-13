Свитолина победила Остапенко во втором круге турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Элина 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с чешкой Каролиной Муховой (Q), которая победила Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 6:4.
Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
13 февраля 2019 года, среда. 15:40 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
22
Елена Остапенко
Е. Остапенко
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
13 февраля 2019 года, среда. 15:40 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
31
Се Шувэй
С. Шувэй
0 : 2
132
Каролина Мухова
К. Мухова
|1
|2
|3
|
|2
|4
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|6
|6
Остапенко: чтобы победить Элину, мне нужно будет сыграть на очень высоком уровне