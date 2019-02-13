Медведев: взбесился в конце первой партии с Шарди, но эта эмоция помогла мне

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Роттердаме. В двух партиях он обыграл француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:2), 6:2.



«Это был действительно тяжёлый матч — в первой партии я уступал 4:5 с брейком. Я немного взбесился в тот момент, ведь я вёл со счётом 4:1. Тем не менее эта эмоция помогла мне — я смог взять себя в руки и вернуться в игру», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал первая ракетка соревнований поспорит с представителем Испании Фернандо Вердаско.



«Фернандо всегда показывает хороший теннис, к тому же он левша. Я проиграл ему в последний раз в Хертогенбосхе, но ранее победил в Монпелье. Я должен сыграть как можно лучше и выйти в четвертьфинал», — сказал Медведев.