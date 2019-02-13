Блинкова проиграла два из трёх сетов под ноль во 2-м круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга соревнований Блинкова, начавшая турнир с квалификации, в трёх сетах уступила чешке Барборе Стрыцовой со счётом 0:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 54 минуты. В проигранных сетах Блинкова не сумела взять у Стрыцовой ни одного гейма. Блинкова допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Стрыцова дважды подала навылет, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 8 из 23 брейк-пойнтов.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Стрыцова сыграет с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер (3) и эстонкой Анетт Контавейт.