Бертенс сыграет с Мертенс за выход в полуфинал турнира в Дохе

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга соревнований пятая сеяная Бертенс в трёх партиях одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут. Бертенс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.

Бертенс впервые выиграла у Суарес-Наварро в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу испанки.

За выход в полуфинал Бертенс сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, в двух сетах обыгравшей чешку Кристину Плишкову (LL) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).