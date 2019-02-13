Бертенс сыграет с Мертенс за выход в полуфинал турнира в Дохе

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга соревнований пятая сеяная Бертенс в трёх партиях одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут. Бертенс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.
Бертенс впервые выиграла у Суарес-Наварро в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу испанки.
За выход в полуфинал Бертенс сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, в двух сетах обыгравшей чешку Кристину Плишкову (LL) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
13 февраля 2019 года, среда. 17:15 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
8
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 1
26
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
|
|2
|6
|6
|
|6
|1
|1
13 февраля 2019 года, среда. 17:05 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
90
Кристина Плишкова
К. Плишкова
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|2
|6 3
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