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Бертенс сыграет с Мертенс за выход в полуфинал турнира в Дохе

Бертенс сыграет с Мертенс за выход в полуфинал турнира в Дохе
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга соревнований пятая сеяная Бертенс в трёх партиях одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 2:6, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут. Бертенс 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейка.

Бертенс впервые выиграла у Суарес-Наварро в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу испанки.

За выход в полуфинал Бертенс сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, в двух сетах обыгравшей чешку Кристину Плишкову (LL) со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

13 февраля 2019 года, среда. 17:15 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 1
Карла Суарес-Наварро
26
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
2 6 6
6 1 1
           
13 февраля 2019 года, среда. 17:05 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Кристина Плишкова
90
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 3  
           
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