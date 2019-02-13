Свитолина: удалось сыграть намного лучше, чем в предыдущих матчах с Остапенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под четвёртым номером, прокомментировала победу над Еленой Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 6:4 и выход в четвертьфинал турнира в Дохе.

«Мне удалось сыграть намного лучше, чем в предыдущих матчах против Остапенко. Мяч здесь летит по сложной траектории, поэтому нужно очень быстро бегать. Рада, что удалось завершить матч в двух сетах.

После Australian Open у меня проблемы с шеей. Всё меняется каждый день в зависимости от тренировок, игр, поэтому трудно сказать, как буду чувствовать себя дальше. Лечусь, так что это дело времени.

Следующая соперница Каролина Мухова? Мало знаю о ней, но, видимо, она хорошо играет в теннис, если побеждает действительно сильных соперников. Постараюсь подготовиться к встрече с ней как можно лучше. Мне очень важно хорошо сыграть в четвертьфинале. Постараюсь сделать для этого всё возможное», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.