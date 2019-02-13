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Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Контавейт

Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Контавейт
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дохе. В матче второго круга соревнований третья сеяная Кербер в двух партиях обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кербер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Контавейт один эйс, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

Кербер впервые выиграла у Контавейт в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу представительницы Эстонии.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дохе Кербер сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

Призовой фонд соревнований составляет $ 916 131.

13 февраля 2019 года, среда. 20:40 МСК
Доха. 2-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
0 : 2
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
1 6 3  
6 7 7  
           
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