Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Контавейт

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Дохе. В матче второго круга соревнований третья сеяная Кербер в двух партиях обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кербер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Контавейт один эйс, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

Кербер впервые выиграла у Контавейт в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу представительницы Эстонии.

За выход в полуфинал турнира категории Premier в Дохе Кербер сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

Призовой фонд соревнований составляет $ 916 131.