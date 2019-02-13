Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. В матче второго круга соревнований Карбальес-Баэна в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего, начавшего турнир с квалификации, со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 38 минут. Карбальес-Баэна ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Сонего 2 эйса, одна ошибка на подаче и два реализованных брейка.

Соперники, занимающие места во второй сотне мирового рейтинга, впервые встретились в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе Карбальес-Баэна сыграет с победителем матча между чилийцем Кристианом Гарином и итальянцем Марко Чеккинато.