Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Итальянец Паоло Лоренци вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Нью-Йорке. В матче второго круга соревнований Лоренци в трёх партиях обыграл американца Райана Харрисона со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Лоренци четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 17 эйсов, 5 ошибок на подаче и один реализованный брейк. Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Ещё одним четвертьфиналистом турнира категории ATP250 в Нью-Йорке стал седьмой сеяный, австралиец Джордан Томпсон, который в трёх партиях за полтора часа обыграл американца Кристофера Юбэнкса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 6:1, 6:4.