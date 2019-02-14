Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

Итальянец Паоло Лоренци вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Нью-Йорке. В матче второго круга соревнований Лоренци в трёх партиях обыграл американца Райана Харрисона со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Лоренци четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 17 эйсов, 5 ошибок на подаче и один реализованный брейк. Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Ещё одним четвертьфиналистом турнира категории ATP250 в Нью-Йорке стал седьмой сеяный, австралиец Джордан Томпсон, который в трёх партиях за полтора часа обыграл американца Кристофера Юбэнкса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

13 февраля 2019 года, среда. 20:30 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Паоло Лоренци
111
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
2 : 1
Райан Харрисон
92
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
1 2 3
           
4 6 6
6 4 4
           
13 февраля 2019 года, среда. 20:30 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Кристофер Юбэнкс
166
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
1 : 2
Джордан Томпсон
60
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 1 4
4 6 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент