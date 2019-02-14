Лоренци и Томпсон вышли в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке

Итальянец Паоло Лоренци вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Нью-Йорке. В матче второго круга соревнований Лоренци в трёх партиях обыграл американца Райана Харрисона со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Лоренци четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 17 эйсов, 5 ошибок на подаче и один реализованный брейк. Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Ещё одним четвертьфиналистом турнира категории ATP250 в Нью-Йорке стал седьмой сеяный, австралиец Джордан Томпсон, который в трёх партиях за полтора часа обыграл американца Кристофера Юбэнкса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 4:6, 6:1, 6:4.
13 февраля 2019 года, среда. 20:30 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
111
Паоло Лоренци
П. Лоренци
2 : 1
92
Райан Харрисон
Р. Харрисон
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