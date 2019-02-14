Российская теннисистка Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Двукратная победительница турнира BNP Paribas Open, российская теннисистка Мария Шарапова, снялась со стартующего 4 марта в Индиан-Уэллсе турнира из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба WTA. По той же причине Мария ранее досрочно завершила турнир в Санкт-Петербурге в конце января перед встречей во втором круге с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Та же травма стала причиной досрочного завершения Шараповой сезона-2018. Однако на Открытом чемпионате Австралии 2019 года она дошла четвёртого круга, обыграв защищавшую титул датчанку Каролину Возняцки. На пресс-конференциях в ходе Australian Open – 2019 Шарапова не скрывала, что борется с болью в плече, которая беспокоит её уже не первый год.

Место Шараповой в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе займёт немка Мона Бартель.