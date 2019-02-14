Пелья вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, обыграв Майера

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел в четвертьфинал турнира категории ATP250 в Буэнос-Айресе. В матче второго круга соревнований Пелья в трёх сетах обыграл соотечественника Леонардо Майера со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 11 минут. Пелья 5 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк пойнтов. На счету Майера 10 эйсов, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

Пелья в третий раз обыграл Майера в четырёх официальных матчах между соотечественниками. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу Пельи.

За выход в полуфинал категории ATP250 в Буэнос-Айресе Пелья сыграет с победителем матча между вторым сеяным, итальянцем Фабио Фоньини, и испанцем Хауме Мунаром.