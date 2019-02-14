Второй сеяный Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Испании Хауме Мунару со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.
Фоньини 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в полуфинал соревнований в Буэнос-Айресе Мунар поспорит с хозяином кортов Гидо Пельей.
Буэнос-Айрес. Мужчины. Второй круг
Марко Чеккинато (Италия, 3) — Кристьян Гарин (Чили) — 7:6 (7:4), 6:4.
Турнир с призовым фондом $ 673 135 завершится в воскресенье, 17 февраля.
14 февраля 2019 года, четверг. 03:55 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
77
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 1
15
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
|1
|2
|3
|
|4
|6
|7
|
|6
|4
|5
14 февраля 2019 года, четверг. 01:50 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
93
Кристьян Гарин
К. Гарин
0 : 2
18
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
Феррер победил Жазири на старте турнира в Буэнос-Айресе