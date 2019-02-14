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Второй сеяный Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Второй сеяный Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Испании Хауме Мунару со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Фоньини 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Буэнос-Айресе Мунар поспорит с хозяином кортов Гидо Пельей.

Буэнос-Айрес. Мужчины. Второй круг
Марко Чеккинато (Италия, 3) — Кристьян Гарин (Чили) — 7:6 (7:4), 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 673 135 завершится в воскресенье, 17 февраля.

14 февраля 2019 года, четверг. 03:55 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
77
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 1
Фабио Фоньини
15
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
4 6 7
6 4 5
           
14 февраля 2019 года, четверг. 01:50 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
93
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
0 : 2
Марко Чеккинато
18
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
1 2 3
           
6 4 4  
7 7 6  
           
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