Кар. Плишкова: чувствую невероятную усталость, мышцы с утра болят

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала решение сняться с турнира в Дохе (Катар). Во втором раунде соревнований она должна была сыграть с бельгийкой Элисе Мертенс.

«У меня уже несколько дней температура. Боли в шее или чего-то подобного нет, просто я чувствую невероятную усталость. Мои мышцы болят с самого утра без всякой нагрузки. Я просто не могу играть на 100%.

Матч с Халеп в Кубке Федерации получился очень долгим и напряжённым. На следующий день я была измотана. В Дохе же я с первого дня чувствовала себя не очень хорошо. Я была не готова играть. Я никогда так себя не чувствовала. Усталость — это нормально, когда много ездишь и проводишь кучу матчей. Но в этот раз организм просто не был готов", — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.