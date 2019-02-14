Бертенс: топ-игроки уже не берут титулы каждую неделю

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга она одержала волевую победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 2:6, 6:1, 6:1.

«В первом сете я слишком торопилась. Я хотела играть чересчур агрессивно, и это не сработало. Думаю, Карла действовала отлично. Она здорово подавала. Во второй партии я стала больше ждать перед атакой. А в начале третьего сета мне немного повезло пару раз. Я использовала свои шансы.

Я надеялась показать хороший теннис, однако сразу же заиграла слишком активно. Помогло то, что вчера я отыгралась, проиграв первый сет. Рада, что мне удалось сделать это вновь.

Поначалу я немного сомневалась в своих ударах, но затем сказала себе: «Тебе всё по силам, потому что ты выиграла немало матчей в последнее время». Такие победы придают уверенности.

В последние пару лет мы видели, что многие девушки способны выигрывать турниры. Топ-игроки уже не берут титулы каждую неделю. На каждом турнире бывают сюрпризы. К сожалению, некоторые теннисистки не смогли выступить здесь из-за болезней. Я также чувствовала себя не лучшим образом, но рада, что смогла сыграть. Мне стало лучше, но энергии пока не 100%. Рада, что смогла пробиться в четвертьфинал", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Кики поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс.