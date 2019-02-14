Кербер: во втором сете Контавейт терять уже было нечего

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Дохе. В матче второго круга она обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

«Мы раньше всегда играли только на грунте, так что в этот раз было нечто другое. Я не обращала внимания на результаты наших встреч. Я думала, что впереди новый день, новая игра и просто пыталась извлечь урок из наших матчей.

Во втором сете Анетт уже было нечего терять. Она стала играть всё лучше. Я была близка к победе, но она продолжала бороться. Рада, что я здорово провела тай-брейк и всё же победила в двух сетах", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Анжелика поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой.

«Я знаю, чего ожидать от неё. Знаю, что должна играть в свой теннис. Барбора отлично выступает здесь, мы несколько раз тренировались вместе. Впереди непростой матч, потому что никогда не знаешь, какими будут погодные условия. Но я с нетерпением жду этой встречи», — сказала немка.