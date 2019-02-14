Кар. Плишкова: у многих после взлётов идут большие падения, но это не про Осаку

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вспомнила ощущения, которые испытала, став первой ракеткой мира, и предположила, что японка Наоми Осака всерьёз и надолго закрепилась в элите большого тенниса.



«Я чувствовала себя странно лишь в первом или втором матче, но потом, думаю, каждый может привыкнуть к этому, как и к любому другому событию. Например, дебютному попаданию в топ-10. Для этого лишь нужно время.



Думаю, у Осаки в этом плане всё будет хорошо. Как минимум потому что она выиграла два турнира «Большого шлема» подряд — теперь она может быть более чем уверенной в себе.



Нет никаких причин, почему она должна паниковать. Я знаю, что это будет нелегко, потому что в Японии, конечно, давление на неё огромно. Тем не менее я думаю, что она может с ним справиться и преуспеть на теннисном корте.



Знаете, есть много примеров игроков, у которых за большим успехом следовало больше падение, но Осака вслед за дебютным мэйджором взяла ещё один. Думаю, эта история не про неё», — цитирует Плишкову Tennis World USA.



Напомним, 26-летняя чешка забиралась на первую строчку рейтинга WTA однажды — 17 июля 2017 года после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос».

Расставание Осаки и Бажина. Что первая ракетка мира не поделила с тренером? За год с небольшим Бажин превратил Осаку из игрока конца сотни в чемпионку двух «Шлемов» и первую ракетку мира. Но теперь они расстались.