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Циципас: импульс в матче исходил от меня, Джумхур просто возвращал мячи и бегал

Циципас: импульс в матче исходил от меня, Джумхур просто возвращал мячи и бегал
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение в первом же матче на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В трёх партиях он уступил представителю Боснии Дамиру Джумхуру со счётом 4:6, 6:1, 5:7.

«Импульс в матче исходил от меня. Дамир просто возвращал мяч в корт и очень быстро перемещался по задней линии. Это его сильные стороны, и сегодня он их отлично показал», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал соревнований Джумхур поспорит с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. В 1/4 победителя пары уже ждёт француз Гаэль Монфис.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

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