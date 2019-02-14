Вавринка: матч с Раоничем стал одним из лучших для меня за последние месяцы

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме. В двух партиях он обыграл представителя Канады Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:4).



«Сегодня я показал очень хороший уровень тенниса. Это один из лучших матчей для меня за последние несколько месяцев. Пока на турнире я провёл две великолепные игры.



Я двигался и реагировал на удары намного лучше, чем в последних трёх матчах с Милошем (все три матча Вавринка проиграл. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня я чувствовал себя великолепно физически, что дало мне возможность участвовать в затяжных розыгрышах. На приёме я тоже сыграл лучше – это позволило мне действовать более агрессивно», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал соревнований Стэн поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв Раонича