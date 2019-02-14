Сегодня, 14 февраля, состоится матч второго круга турнира в Роттердаме (Нидерланды), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Испании Фернандо Вердаско. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
По личным встречам счёт ничейный — 1-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вердаско в Роттердаме.
Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с французом Жо-Вильфридом Цонгой, либо с голландцем Таллоном Грикспором, получившим «уайлд-кард» от организаторов.
Действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:2, 6:2.