Нисикори: я провёл слишком много времени на кортах Австралии

Японский теннисист Кей Нисикори оценил старт 2019 года в своём исполнении.



«Я никогда ранее не выигрывал январские турниры, поэтому победу в Брисбене стала для меня отличным стартом сезона.



При этом то, как я завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии разочаровало меня (Нисикори не смог завершить четвертьфинальный матч против Новака Джоковича из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»).



Тем не менее, сейчас всё в порядке — я играю в Роттердаме и играю неплохо. Надеюсь, у меня всё получится, ведь чувствую себя я хорошо.



В Австралии я сыграл слишком много матчей, многие из которых были очень затяжными. Несмотря на повреждение, я думаю, такой отрезок должен послужить мне отличным опытом», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Нисикори в трёх сетах обыграл Эрбера и вышел во второй круг турнира в Роттердаме