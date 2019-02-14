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Жабер: в Тунисе нет чемпионского духа. Все смеялись надо мной, когда мне было 6

Жабер: в Тунисе нет чемпионского духа. Все смеялись надо мной, когда мне было 6
Теннис / WTA

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала о своём пути в большой теннис.

«Это действительно потрясающе, приехать из такой маленькой страны. У нас нет таких возможностей, как во Франции, Австралии или где-то ещё, но мы делаем всё, что в наших силах. Я действительно горжусь нашей страной, я действительно горжусь нами, собой и Малеком Жазири.

Мне было шесть лет, и я хотела выиграть Открытый чемпионат Франции. Все только смеялись. У нас в Тунисе нет чемпионского духа. Я думаю, я стала успешной потому, что никого не слушала. Я получала травму, мне делали операцию. Я могла закончить карьеру много раз, но я этого не сделала. У меня была цель в голове, и я должна была её достичь», — цитирует Жабер The National.

В данный момент 24-летняя Онс занимает 56-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

Источник: The National Сообщить об ошибке
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