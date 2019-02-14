Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, его заменит Массу

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, желает значительно сократить количество турниров, на которые он будет ездить вместе со своими подопечным, сообщает спортивный журналист Лукаш Захер в своём «твиттере».



Заменить Бресника в команде Тима может экс девятая ракетка из Чили Николас Массу. Сообщается, что Бресник будет присутствовать в боксе Доминика лишь на крупнейших турнирах, а консультации с Гюнтером будут проходить по телефону.



В данный момент 25-летний Доминик Тим является восьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл три матча, два из которых проиграл. В 2018 году теннисист победил на трёх турнирах, в сумме выиграв 54 матча из 74.