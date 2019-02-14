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Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, его заменит Массу

Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, его заменит Массу
Теннис / ATP

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, желает значительно сократить количество турниров, на которые он будет ездить вместе со своими подопечным, сообщает спортивный журналист Лукаш Захер в своём «твиттере».

Заменить Бресника в команде Тима может экс девятая ракетка из Чили Николас Массу. Сообщается, что Бресник будет присутствовать в боксе Доминика лишь на крупнейших турнирах, а консультации с Гюнтером будут проходить по телефону.

В данный момент 25-летний Доминик Тим является восьмой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл три матча, два из которых проиграл. В 2018 году теннисист победил на трёх турнирах, в сумме выиграв 54 матча из 74.

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