Шаповалов: тренировался с Вавринкой пару дней назад – он действительно хорош

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеяный на турнире в Роттердаме под десятым номер, прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч, в котором его соперником станет швейцарец Стэн Вавринка.



«Я тренировался с о Стэном пару дней назад, поэтому могу сказать, что он действительно в хорошей форме, он действительно чувствует мяч, впрочем, как и я. Думаю, впереди очень тяжёлый матч, но классный матч», — цитирует 19-летнего Шаповалова издание Tennis Now в своём «твиттере».



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

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