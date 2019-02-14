Пьетранжели: на Итоговом чемпионате ATP теннисисты зарабатывают слишком много

Легендарный итальянский теннисист Никола Пьетранджели прокомментировал возможный перенос Итогового чемпионата ATP в Турин (Италия).



«Власти Турина, в том числе мэр города, рады возможности провести мероприятие такого уровня. Федерация тенниса Италии и Олимпийский комитет тоже поддерживают такую идею. Сомневаются лишь политические партии — они не уверены в целесообразности проведения турнира с финансовой точки зрения.



Насколько я знаю, призовой фонд будет увеличен c $ 8,5 млн до $ 12 млн, и говорить о заработках теннисистов достаточно нелепо. Они зарабатывают слишком много? Я согласен, но следует понимать и саму ценность самого турнира для тех, кто его проводит, и для компаний, которые в нём участвуют. В любом случае, доходы от лондонского периода проведения впечатляют.



Возможно, если бы дело касалось футбольных соревнований, политики вели бы себя иначе», — цитирует Пьетранджели Tennis World USA.



Напомним, что претендентами на проведение Итогового турнира ATP являются Манчестер, Лондон, Токио, Сингапур и Турин.