В. Камельзон: теперь выступления Шараповой станут похожи на шоу

Член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон оценил значимость россиянки Марии Шараповой в мировом теннисе.



«Если говорить с профессиональной точки зрения, теперь её выступления станут наподобие шоу, как это было в Петербурге. Травмы её беспокоят, вылечить до конца их, очевидно, она не может.



Нужно понимать, что организм не железный, ей не 22 года, она играет на таком профессиональном уровне, где девушки выступают на большой физической подготовке и где никакая техника, никакая тактика не имеют такого значения, как здоровье. Осуждать её здесь глупо — если у человека что-то болит, то это нужно понять. Мы все хотим, чтобы она играла, даже выставочные матчи будут иметь большое значение для молодых любителей тенниса.



За её участие в турнирах платят деньги, она собирает до отказа любой стадион, интерес к ней повышен, очевидно, команда Марии хочет её удержать на этом уровне. Люди хотят увидеть Марию, она звезда мирового значения, хочется её видеть, пока она не сошла со сцены. Она личность номер один, её популярность так высока, что люди хотят её видеть в любом состоянии», — цитирует Камельзона ТАСС.

Российская теннисистка Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе