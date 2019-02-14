Халеп: понятия не имею, что произошло между Осакой и Бажином

Румынская теннисистка Симона Халеп сравнила расставание первой ракетки мира из Японии Наоми Осаки и её тренера Саши Бажина с прекращением своего сотрудничества с Дарреном Кэхиллом.



«Ничего не могу сказать конкретного по этому поводу, ведь понятия не имею, что у них произошло. Складывается ощущение, что у них была иная ситуация, ведь мы расстались с Дарреном по семейным обстоятельствам. Он хотел больше времени проводить дома с детьми, поэтому это другое. Тем не менее, я до сих пор дружу с ним», — цитирует Халеп Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Осака и Бажин не общались с начала 2019 года. Наоми и Саша работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнований WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.



По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.