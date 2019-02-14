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Цонга обыграл Грикспура и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Роттердаме

Цонга обыграл Грикспура и сыграет с Медведевым в 1/4 финала турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Французский теннисист Цо-Вильфрид Цонга вышел в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). 140-я ракетка мира в двух партиях обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспура — 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету победителя встречи 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Двойных ошибок француз избежал. Грикспур отметился 1 подачей навылет и 1 двойной ошибкой.

За выход в полуфинал соревнований Цонга поспорит со второй ракеткой России Даниилом Медведевым (5).

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

14 февраля 2019 года, четверг. 17:05 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
140
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 0
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 1  
           
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