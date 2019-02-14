Кербер одержала волевую победу над Стрыцовой и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная под третьим номером на турнире в Дохе (Катар), вышла в полуфинал соревнований. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх партиях обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 1:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 5 брейков. Стрыцова не допустила ни одной двойной ошибки.

В полуфинальном поединке шестая ракетка мира встретится с голландкой Кики Бертенс, посеянной под пятым номером, либо с бельгийкой Элисе Мертенс.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.