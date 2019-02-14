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Кербер одержала волевую победу над Стрыцовой и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе

Кербер одержала волевую победу над Стрыцовой и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная под третьим номером на турнире в Дохе (Катар), вышла в полуфинал соревнований. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх партиях обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 1:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 5 брейков. Стрыцова не допустила ни одной двойной ошибки.

В полуфинальном поединке шестая ракетка мира встретится с голландкой Кики Бертенс, посеянной под пятым номером, либо с бельгийкой Элисе Мертенс.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

14 февраля 2019 года, четверг. 17:20 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Стрыцова
49
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 : 2
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 2 6 4
1 6 7 7
           
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