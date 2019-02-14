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Медведев: против Вердаско сложно выбрать тактику — я просто возвращал мяч в корт

Медведев: против Вердаско сложно выбрать тактику — я просто возвращал мяч в корт
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях пятый сеянный соревнований обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 7:5.

«Фернандо – тяжёлый соперник, и корт здесь, в Роттердаме, очень медленный, так что было трудно подобрать победную тактику. Я просто стремился возвращать мяч в корт. Поэтому рад победить», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Завтра, 15 февраля, Медведев сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой (PR) за выход в полуфинал соревнований. Счёт личных встреч равный — 1:1. Последний раз игроки встречались на турнире в Брисбене (Австралия), где Медведев оказался сильнее французского теннисиста в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:2.

14 февраля 2019 года, четверг. 15:15 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Фернандо Вердаско
26
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
Медведев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
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