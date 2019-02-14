Кербер: в игре со Стрыцовой нужно бороться за каждое очко

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала шестая ракетка мира в трёх сетах переиграла чешку Барбору Стрыцову.

«Мы встречались на корте много раз. Разумеется, всегда сложно играть со Стрыцовой. Никогда не знаешь, чего ожидать от неё, если у Барборы летит подача или она быстро двигается. Нужно быть постоянно сконцентрированной и бороться за каждое очко.

Во втором сете я просто попыталась вернуться в игру и делать поменьше ошибок, сохраняя позитивный настрой. В третьем сете моя игра напоминала качели: были и взлёты, и падения. Но я рада, что в итоге победила. Это действительно тяжёлый матч, где одно-два очка решили исход встречи", — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.