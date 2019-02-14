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Кербер: в игре со Стрыцовой нужно бороться за каждое очко

Кербер: в игре со Стрыцовой нужно бороться за каждое очко
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала шестая ракетка мира в трёх сетах переиграла чешку Барбору Стрыцову.

«Мы встречались на корте много раз. Разумеется, всегда сложно играть со Стрыцовой. Никогда не знаешь, чего ожидать от неё, если у Барборы летит подача или она быстро двигается. Нужно быть постоянно сконцентрированной и бороться за каждое очко.

Во втором сете я просто попыталась вернуться в игру и делать поменьше ошибок, сохраняя позитивный настрой. В третьем сете моя игра напоминала качели: были и взлёты, и падения. Но я рада, что в итоге победила. Это действительно тяжёлый матч, где одно-два очка решили исход встречи", — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.

14 февраля 2019 года, четверг. 17:20 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Стрыцова
49
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 : 2
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 2 6 4
1 6 7 7
           
Кербер одержала волевую победу над Стрыцовой и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе
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