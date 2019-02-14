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Халеп вышла в полуфинал турнира в Дохе, где сыграет со Свитолиной

Халеп вышла в полуфинал турнира в Дохе, где сыграет со Свитолиной
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под первым номером на турнире в Дохе (Катар), вышла в полуфинал соревнований. Победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в двух партиях обыграла девятую сеяную немку Юлию Гёргес со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

В полуфинальном поединке вторая ракетка мира сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

14 февраля 2019 года, четверг. 19:45 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Юлия Гёргес
16
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
7 7 7  
6 1 6  
           
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