Халеп вышла в полуфинал турнира в Дохе, где сыграет со Свитолиной

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под первым номером на турнире в Дохе (Катар), вышла в полуфинал соревнований. Победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в двух партиях обыграла девятую сеяную немку Юлию Гёргес со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

В полуфинальном поединке вторая ракетка мира сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.