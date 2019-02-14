Нисикори уверенно обыграл Гулбиса и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под первым номером на турнире в Роттердаме (Нидерланды), вышел в четвертьфинал соревнований. В двух партиях седьмая ракетка мира обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса (LL) — 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету победителя встречи 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и оформил 1 брейк.

В следующем матче Нисикори сыграет либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с грузином Николозом Басилашвили, посеянным под девятым номером.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.