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Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, Истомин не смог завершить матч

Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, Истомин не смог завершить матч
Теннис / ATP

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке (США). В матче второго круга 89-я ракетка мира обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 1:0.

Во время второго гейма третьего сета Истомин отказался от продолжения матча из-за травмы.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету победителя матча 32 эйса и 3 двойные ошибки. До брейк-пойнтов американец не добирался. Его соперник подал 14 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал 2 брейк-пойнта.

Соперником 21-летнего американца за выход в полуфинал соревнований станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший хозяина соревнований — Сэма Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.

14 февраля 2019 года, четверг. 21:20 МСК
Нью-Йорк. 2-й круг
Матч окончен
Денис Истомин
106
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
1 : 2
Rt
Райлли Опелка
89
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1 2 3
           
7 10 6 6 0
6 8 7 8 1
           
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