Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, Истомин не смог завершить матч

Американский теннисист Райлли Опелка вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке (США). В матче второго круга 89-я ракетка мира обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 1:0.

Во время второго гейма третьего сета Истомин отказался от продолжения матча из-за травмы.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету победителя матча 32 эйса и 3 двойные ошибки. До брейк-пойнтов американец не добирался. Его соперник подал 14 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал 2 брейк-пойнта.

Соперником 21-летнего американца за выход в полуфинал соревнований станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший хозяина соревнований — Сэма Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.