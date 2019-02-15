Фучович взял верх над Басилашвили и прошёл в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), оказавшись сильнее девятого сеянного соревнований представителя Грузии Николоза Басилашвили в двух сетах — 7:6 (7:1), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету победителя встречи 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Фучович избежал двойных ошибок. Его соперник отметился 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и оформил 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира венгр сыграет с первым сеянным соревнований японцем Кеи Нисикори.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.