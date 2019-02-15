Куэрри прошёл в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке, обыграв Албота

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке (США). В матче второго круга 49-я ракетка мира обыграл представителя Молдавии Раду Албота в двух партиях — 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. На счету победителя матча 17 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник подал 6 раз навылет и допустил 1 двойную ошибку. Албот на подаче Куэрри до брейк-пойнтов не добирался.

Соперником 31-летнего американца за выход в полуфинал соревнований станет победитель матча Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй) — Фрэнсис Тиафо (США, 2).

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.