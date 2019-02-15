Второй сеяный Тиафо не сумел пробиться в 1/4 финала турнира в Нью-Йорке

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире в Нью-Йорке (США) под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях проиграл представителю Китайского Тайбэя Джейсону Джунгу со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Фрэнсис дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Джунг поспорит с американцем Сэмом Куэрри, получившим шестой номер посева.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша обыгравший Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.