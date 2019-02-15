Халеп: я была расстроена после поражений от Свитолиной в Риме, тогда я сдалась

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над немкой Юлией Гёргес в четвертьфинале турнира в Дохе со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

«Я не думала о третьем сете, а хотела бороться до конца во втором. Я не сдавалась и не теряла уверенности в своих силах, даже когда у Юлии были сетболы. Я просто боролась, концентрировалась на игре и старалась не уступать в работе ног, потому что Гёргес выполняла очень мощные удары и принимать было нелегко.

Я горжусь тем, что оставалась сильной в психологическом плане и боролась за каждый мяч", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

В полуфинале Симона сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

«В матчах с ней мне приходится нелегко. Мы дважды играли в финалах в Риме, и я оба раза уступила. Я была очень расстроена после тех поражений, потому что сдалась и не играла в свой лучший теннис. Теперь у меня есть шанс изменить это. Есть шанс сражаться до конца за каждый мяч. Я верю в свои шансы. Думаю, сейчас я показываю теннис хорошего уровня и могу победить. Я отдам все силы на корте», — сказала Халеп.